О нас
Report Georgia
Аудио новости

Служба электронной безопасности предупредила об очередных фишинговых атаках

Служба электронной безопасности предупредила об очередных фишинговых атаках Ни один банк не требует от клиента предоставления по телефону такой информации, как пароль и код подтверждения
ИКТ
20 апреля 2021 г. 12:51
Служба электронной безопасности предупредила об очередных фишинговых атаках

Служба электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана предупреждает граждан о фишинговых атаках, которые в последние дни нацелены на банки.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.

Киберпреступники пытаются завладеть банковской и другой личной информацией граждан, злоупотребляя услугами технической поддержки Kapital Bank, Unibank и других банков. Так, при кибератаках на мобильные номера граждан поступают звонки от имени сотрудников банка и сообщается об осуществлении определенного денежного перевода, а для подтверждения требуются номер счета карты, пароль, код подтверждения и другая личная информация.

В другой кибератаке от имени банковских сотрудников создаются поддельные учетные записи в социальных сетях и требуется предоставление информации о карточных счетах и ​​кодах подтверждения для осуществления определенных банковских операций.

Цель состоит в том, чтобы с помощью методов социальной инженерии заманивать пользователей в ловушку и легким путем зарабатывать деньги.

Отметим, что в этом типе кибератак, которые широко распространены, киберпреступники могут использовать различные программы, чтобы скрыть свою личность и отображать телефонные номера противоположной стороне любым удобным для них способом. То есть на экране входящего звонка может отображаться номер банка или другого лица. На самом деле звонок осуществляется с совершенно другого номера.

По этой причине просим граждан быть предельно осторожными с такими звонками, не предоставлять банковские данные и другую личную информацию противоположной стороне, независимо от того, какой номер отображается на экране. При получении таких звонков или сообщений, прежде всего, нужно проверить точность информации, связавшись с банком или предприятием другими средствами.

В частности, фотографирование банковских карт и передача их противоположной стороне, передача кодов подтверждения (OTP) по телефону другим людям может привести к материальному ущербу. Лицо, получившее номер карточного счета, срок действия, код CVV (трехзначный код на обратной стороне карты), а также коды подтверждения, может легко вывести средства с вашего счета.

Помните, что ни один банк не требует от клиента предоставления по телефону такой информации, как пароль и код подтверждения. Эта информация должна оставаться конфиденциальной и ее ни в коем случае не следует передавать другим лицам.

Также при столкновении с такими случаями или необходимости получения методической поддержки следует обратиться в Службу электронной безопасности посредством сайта www.cert.az или электронной почты [email protected].

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Elektron Təhlükəsizlik Xidməti növbəti “fişinq” hücumu barədə xəbərdarlıq edib

Новости партнеров

Самое читаемое

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
13 апреля 2021 г. 17:14
Минэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
ФотоМинэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
16 апреля 2021 г. 11:42
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
В Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
ФотоВ Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
16 апреля 2021 г. 12:35
Стали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
ВидеоСтали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
14 апреля 2021 г. 01:21
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
16 апреля 2021 г. 20:36
Яшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
ФотоЯшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
17 апреля 2021 г. 13:56
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
16 апреля 2021 г. 09:57
В Азербайджане экс-финансист и его мать скончались в один день
В Азербайджане экс-финансист и его мать скончались в один день
15 апреля 2021 г. 17:52
Президенты Азербайджана и Беларуси выступили с заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
ФотоПрезиденты Азербайджана и Беларуси выступили с заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
14 апреля 2021 г. 23:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi