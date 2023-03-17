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Руководство TikTok изучает возможность сделки по продаже соцсети в США

Руководство TikTok изучает возможность сделки по продаже соцсети в США Социальная сеть TikTok ведет переговоры с потенциальными покупателями о возможности продажи ее американской «дочки» на фоне давления на китайскую соцсеть со стороны администрации президента США Джо Байдена.
ИКТ
17 марта 2023 г. 04:18
Руководство TikTok изучает возможность сделки по продаже соцсети в США

Социальная сеть TikTok ведет переговоры с потенциальными покупателями о возможности продажи ее американской «дочки» на фоне давления на китайскую соцсеть со стороны администрации президента США Джо Байдена.

Как передает Report, об этом сообщает американский таблоид New York Post со ссылкой на источники.

"Переговоры между TikTok и потенциальными покупателями приложения разгораются. TikTok обдумывает свои варианты и изучает возможные сделки, которые рассматривались и ранее, когда в 2020 году Дональд Трамп, будучи президентом, угрожал запретить приложение", - пишет издание.

Источник не стал уточнять с кем именно могут быть переговоры, но в 2020 году при администрации Трампа изучалась возможность сотрудничества TikTok с софтверным гигантом Oracle, а также ретейлером Walmart, которые в случае заключения сделки взяли бы под свой контроль дочернюю компанию TikTok в Соединенных Штатах.

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Версия на азербайджанском языке “TikTok”un ABŞ-dakı törəmə şirkəti Bayden administrasiyasının təzyiqinə görə satılır

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