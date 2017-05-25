Российская компания планирует создать в Азербайджане общество в сфере информационной безопасности

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Российская компания Infowatch, специализирующаяся в области информационной безопасности, намерена поделиться своим опытом с Азербайджаном.

Об этом сообщил Report менеджер компании по региональному развитию Александр Горский.

"Считаю, что мы начали деятельность в Азербайджане своевременно. В России завершен переходный период, и теперь аналогичная ситуация наблюдается в Азербайджане. Мы призываем Азербайджан не совершать ошибки в сфере информационной безопасности и можем поделиться своим опытом. Мы пытаемся создать общество в Азербайджане в этой сфере. Это поможет решить трудности, которые могут возникнуть в будущем", - сказал он.

Он также отметил, что в настоящее время в Азербайджане наибольший спрос существует на такие продукты, как Traffic Monitor, Info Watch Vision, Info Watch Attack Killer и пр.