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Разработчики Apple создают iPhone без кнопок

Разработчики Apple создают iPhone без кнопок Новое изобретение называют "исчезающими кнопками"
ИКТ
19 апреля 2021 г. 14:13
Разработчики Apple создают iPhone без кнопок

Apple может создать iPhone с исчезающими кнопками.

Как передает Report, об этом сообщает издание Appleinsider.

Обнаруженная на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) заявка описывает создание гаджетов без физических кнопок. Вместо них инженеры Apple предложили специальные сенсорные поверхности для управления, реагирующие на касания и проявляющиеся лишь по мере необходимости. Новое изобретение называют "исчезающими кнопками".

Объясняя необходимость появления подобного элемента управления, инженеры заявили, что физические кнопки на гаджетах, а в частности смартфонах, являются рудиментом. "В мире потребительских устройств, особенно бытовой электроники, существует постоянный спрос на улучшенный внешний вид, улучшенную функциональность", — подчеркнули они. Представители Apple сопоставили iPhone с кнопочным телефоном и заметили, что сравнение идет не в пользу последнего девайса.

Помимо этого, специалисты отметили, что физические кнопки выпирают из устройства и нарушают его целостность: "Просто сравните обычную физическую клавиатуру с клавиатурой в iOS". Они также отметили, что физические клавиши склонны ломаться, что практически исключено в случае с сенсорными панелями.

Важной задачей, по словам инженеров, является необходимость объяснить пользователю, где именно находится сенсорная кнопка. В этом случае владелец iPhone или любого другого гаджета без физических кнопок будет интуитивно понимать, где располагаются элементы управления.

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