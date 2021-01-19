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Рассекречен неаносированный iPhone

Рассекречен неаносированный iPhone Неанонсированный смартфон Apple был произведен в уникальной расцветке
ИКТ
19 января 2021 г. 03:09
Рассекречен неаносированный iPhone

Неанонсированный смартфон Apple был произведен в уникальной расцветке.

Как передает Report, об этом в своем Twitter сообщает сетевой инсайдер DongleBookPro.

Блогер опубликовал фотографии устройства, которое он назвал ранним прототипом iPhone 5s. Девайс имел несколько отличий от смартфона, который в итоге представили осенью 2013 года. Рассекреченный прототип iPhone 5s получил матовые, а не глянцевые вставки в верхней и нижней частях на задней панели. Также корпус телефона был покрашен в грифельно-серый цвет (Black and Slate).

Блогер заметил, что данная расцветка была выбрана не случайно. Производитель смартфона пытался замаскировать устройство под девайс прошлого поколения, так как iPhone 5 был выпущен именно в грифельно-сером цвете. В остальном прототип не отличается от финальной версии смартфона. По информации инсайдера, прототипный 5s был выпущен в декабре 2012 года — то есть через три месяца после релиза iPhone 5.

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