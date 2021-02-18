Рашад Набиев: Важно было ознакомиться с опытом Турции

"Посещение офиса Управления информационных и коммуникационных технологий Турции было полезным".

"Посещение офиса Управления информационных и коммуникационных технологий Турции было полезным".

Как сообщает Report, об этом написал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев в своем аккаунте в социальной сети.

Р.Набиев отметил значимость использования опыта Турции: "Ознакомление с телекоммуникационными и почтовыми услугами Турции, с правилами и практикой регулирования было важно. Замминистра Омар Фатих Саян также рассказал о деятельности организации”, - добавил министр.