Ракета SpaceX введет на орбиту максимальное число спутников

Ракета должна стартовать с базы на мысе Канаверал во Флориде с 9.40 до 10.22 по времени Восточного побережья США

Американская ракета Falcon 9 выведет на орбиту самую большую в мире по числу группу спутников.

Как передает Report, об этом пишет "Интерфакс".

Это будет 18-м выводом на орбиту интернет-спутников. На борту ракеты будет находиться 133 коммерческих и государственных мини-спутников и 10 интернет-спутников Starlink компании SpaceX. Ракета должна стартовать с базы на мысе Канаверал во Флориде с 9.40 до 10.22 по времени Восточного побережья США.

Кроме того, первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 сядет вертикально на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You droneship.