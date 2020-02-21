Названа причина задержки разработки стратегии кибербезопасности

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Стратегия кибербезопасности разработана в соответствии с рабочим планом Кабинета министров Азербайджана. После обсуждения с участием государственных структур результаты были направлены в вышестоящие органы.

Начальник отдела развития Министерства транспорта, связи и высоких технологий Рашад Азизов в рамках пресс-конференции, посвященной Неделе кибербезопасности в Баку, прокомментировал вопрос Report о задержке разработки стратегии.

Он объяснил задержку внесением некоторых дополнений в стратегию: "Здесь выявился очень важный момент. В стратегии не нашли достаточного отражения вопросы информационной безопасности. Поэтому мы объединили эти вопросы и сейчас работаем над разработкой важного документа под названием "Информационная безопасность и стратегия кибербезопасности". Под кибербезопасностью мы подразумеваем больше процессы, происходящие в киберпространстве. Информационная безопасность более широкое понятие. На повестке дня сегодня стоят вопросы защиты информации вне киберпространства и пр. Процессы взаимосвязаны, их инфраструктурные механизмы схожи, поэтому мы объединили их под единым документом. На мой взгляд, вопрос будет решен в ближайшее время".