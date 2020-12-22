Представлен первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G

Матрица способна работать в четырех режимах: увеличенная отзывчивость, "электронная книга", повышенная контрастность и ночной режим

Китайская компания Hisense показала уникальный смартфон A7 5G. Телефон с экраном на электронной бумаге умеет работать в мобильных сетях пятого поколения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, смартфон получил монохромный 6,7-дюймовый дисплей E Ink. Матрица способна работать в четырех режимах: увеличенная отзывчивость, "электронная книга", повышенная контрастность и ночной режим.

Hisense A7 получил платформу Unisoc Tiger T7510, в составе которой числится восьмиядерный чипсет и графический процессор PowerVR GM9446. Смартфон способен принимать сигнал в мобильных сетях пятого поколения, хотя с таким экраном потоковое видео вряд ли кто-то захочет смотреть.

Доступная одна версия телефона с 6 и 128 ГБ памяти, одинарной камерой, сенсором дактилоскопии и аккумулятором на 4 770 мАч. На китайском рынке за гаджет предлагается за 1 900 юаней (290,5 долларов США по текущему курсу).