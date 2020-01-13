 Наверх

Пользователей WhatsApp предупредили о фишинговых атаках

Пользователей WhatsApp предупредили о фишинговых атаках

Международная антивирусная компания ESET обнаружила фишинговую атаку на пользователей WhatsApp с использованием бренда Adidas.

Об этом передает Report со ссылкой на газета.ru

Сообщается, что мошенники распространяли сообщения о том, что Adidas празднует юбилей и дарит футболки и обувь, для получения подарков нужно перейти по ссылке, пройти опрос и разослать сообщение о конкурсе 20 контактам.

В итоге ссылка оказывается поддельной, в объявлении используется старый логотип Adidas, а фишинговый домен зарегистрирован всего несколько месяцев назад.

В компании предупредили, что с помощью таких кампаний мошенникам удается заполучить персональные данные пользователей

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!