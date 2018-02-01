По случаю Дня молодежи - 2 Февраля CavanNar подарит пользователям 500 МБ

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Nar решил порадовать своих молодых абонентов по случаю Дня молодежи.

Как сообщили Report в компании, мобильный оператор подарит по 500 МБ интернета всем пользователям тарифа CavanNar. Нужно отметить, что срок использования подарка составляет 30 дней. По истечении бонусов, плата за услуги будет взиматься с соответствии с тарифом.

После внесения изменений в CavanNar, являющийся выгодным тарифом, в котором собраны воедино минуты, SMS и интернет-трафик специально для молодежи, мобильный оператор представил один из самых выгодных предложений для молодого поколения пользователей на местном рынке мобильной связи. Так, присоединившись к данному тарифу, молодые абоненты ежемесячно получают по 300 минут внутри сети, 300 SMS на все номера внутри страны и 300 МБ интернет-трафика. Присоединиться к данному тарифу, объединяющему в себе более чем выгодные возможности для общения, можно всего за 99 гяпик.

Более подробную информацию о тарифах и кампаниях оператора Nar можно получить на странице nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети, Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2-м миллионам абонентов.