Пентагон заключил с Google, Oracle, Amazon и Microsoft миллиардные контракты

Министерство обороны США заключило с компаниями Google, Oracle, Amazon и Microsoft миллиардные контракты на предоставление ведомству услуг облачного хранения данных.

Министерство обороны США заключило с компаниями Google, Oracle, Amazon и Microsoft миллиардные контракты на предоставление ведомству услуг облачного хранения данных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

Для каждого из контрактов установлен потолок в 9 млрд долларов. Они предполагают "предоставление министерству обороны доступных из любого региона мира услуг облачного хранения данных корпоративного уровня", которые имели бы соответствующий уровень защиты доступа.

В каждом случае работы предполагается завершить к 8 июня 2028 года. Полная сумма в настоящий момент выделяться не будет, средства будут перечисляться по мере выполнения отдельных заказов.