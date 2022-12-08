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Пентагон заключил с Google, Oracle, Amazon и Microsoft миллиардные контракты

Пентагон заключил с Google, Oracle, Amazon и Microsoft миллиардные контракты Министерство обороны США заключило с компаниями Google, Oracle, Amazon и Microsoft миллиардные контракты на предоставление ведомству услуг облачного хранения данных.
ИКТ
8 декабря 2022 г. 14:53
Пентагон заключил с Google, Oracle, Amazon и Microsoft миллиардные контракты

Министерство обороны США заключило с компаниями Google, Oracle, Amazon и Microsoft миллиардные контракты на предоставление ведомству услуг облачного хранения данных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

Для каждого из контрактов установлен потолок в 9 млрд долларов. Они предполагают "предоставление министерству обороны доступных из любого региона мира услуг облачного хранения данных корпоративного уровня", которые имели бы соответствующий уровень защиты доступа.

В каждом случае работы предполагается завершить к 8 июня 2028 года. Полная сумма в настоящий момент выделяться не будет, средства будут перечисляться по мере выполнения отдельных заказов.

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Версия на английском языке Pentagon splits $9B cloud contract among Google, Amazon, Oracle and Microsoft

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