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При поддержке Azerconnect Group состоялось меорприятие "Искусственный интеллект и инновации"

При поддержке Azerconnect Group состоялось меорприятие "Искусственный интеллект и инновации" При поддержке Azerconnect Group в рамках Бакинской недели климатической деятельности прошло мероприятие на тему "Искусственный интеллект и инновации".
ИКТ
3 октября 2024 г. 21:27
При поддержке Azerconnect Group состоялось меорприятие Искусственный интеллект и инновации

При поддержке Azerconnect Group в рамках Бакинской недели климатической деятельности прошло мероприятие на тему "Искусственный интеллект и инновации".

Мероприятие, в котором приняли участие более 30 представителей государственного и частного секторов, было посвящено растущей роли искусственного интеллекта и передовых технологий в борьбе с изменением климата. В ходе круглого стола, организованного в рамках председательства Азербайджана на COP29, участникам представили информацию о Декларации "Зелёные цифровые действия COP29".

Эта инициатива направлена на ускорение экологически чистой цифровизации и сокращение выбросов в секторе ИКТ, а также на расширение доступа к устойчивым цифровым технологиям.

Коммерческий директор Azerconnect Group Мушвиг Алиев рассказал об успешных экологических проектах компании, в частности в областях повышения энергоэффективности и управления отходами. Он подчеркнул, что новые технологии, в частности искусственный интеллект, становятся ключевым инструментом в решении вопросов изменения климата, предлагая инновационные подходы к решению существующих экологических проблем. Также была отмечена приверженность Azerconnect Group к более эффективному использованию ресурсов, снижению углеродного следа и содействию устойчивому развитию посредством применения решений, основанных на искусственном интеллекте.

Мероприятие завершилось подписанием декларации "Искусственный интеллект и инновации для устойчивого развития в Азербайджане".

Бакинская неделя климатической деятельности, проходящая с 30 сентября по 4 октября, проводится в стране впервые. В ней приняли участие 700 человек со всего мира, включая экспертов в области устойчивого развития, политиков, представителей частного сектора и гражданского общества, объединённых целью ускорения внедрения адаптивных климатических решений.

Будучи компанией, работающей в динамично развивающихся областях ИКТ и высоких технологий нашей страны, Azerconnect Group предоставляет передовые услуги в области мобильной связи, интернета и международных выделенных линий, а также цифровые решения, такие как FinTech, AdTech и Media/TV. Azerconnect Group входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

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Версия на английском языке ФотоAzerconnect Group supports event on Artificial Intelligence and Innovations
Версия на азербайджанском языке Фото“Azerconnect Group”un dəstəyi ilə “Süni intellekt və innovasiyalar” mövzusunda tədbir keçirilib

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