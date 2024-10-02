Глава АИЦ: Планируется создание научно-исследовательских лабораторий совместно с Карабахским университетом

Азербайджанский инновационный центр (АИЦ) намерен реализовать ряд проектов на базе Карабахского университета.

Азербайджанский инновационный центр (АИЦ) намерен реализовать ряд проектов на базе Карабахского университета.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель Азербайджанского инновационного центра (АИЦ) Эльвин Гаджиев.

По его словам, с университетом уже начались переговоры о сотрудничестве:

"В рамках данной инициативы планируется создание новых лабораторий, в том числе научно-исследовательских, запуск стартап-программ, проведение тренингов и развитие других направлений деятельности".

Э.Гаджиев также отметил, что в Сумгайыте планируется открыть Инновационный центр в октябре, а в Гяндже - до конца года.

Сегодня состоялось открытие АИЦ, который станет центром для технологических предпринимателей и стартаперов.