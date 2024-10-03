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Разработавшая чат-бот с ИИ компания OpenAI привлекла $6,6 млрд инвестиций

Разработавшая чат-бот с ИИ компания OpenAI привлекла $6,6 млрд инвестиций Американская компания OpenAI, разработавшая чат-бот с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT, привлекла инвестиции на общую сумму 6,6 млрд долларов, в результате чего ее стоимость может достичь 157 млрд долларов.
ИКТ
3 октября 2024 г. 10:36
Разработавшая чат-бот с ИИ компания OpenAI привлекла $6,6 млрд инвестиций

Американская компания OpenAI, разработавшая чат-бот с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT, привлекла инвестиции на общую сумму 6,6 млрд долларов, в результате чего ее стоимость может достичь 157 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По данным источников, по итогам сделок по привлечению финансирования OpenAI может закрепить за собой место в числе самых дорогих компаний мира. В частности, корпорации удалось привлечь таких крупных спонсоров, как технологические гиганты Microsoft и Nvidia, а также венчурных инвесторов - компании Thrive Capital и Khosla Ventures. Источники агентства отмечают, что Thrive Capital выделила под инвестиции в OpenAI порядка 1,2 млрд долларов, а также намерена вложить в компанию еще 1 млрд долларов в следующем году, если создатель ChatGPT достигнет определенных целевых показателей выручки.

При этом изначально намерения вложить средства в OpenAI выражала также корпорация Apple, однако в итоге она отказалась от своих планов. Как пишет агентство, прогнозируемая выручка разработчика чат-бота в этом году может достичь 3,6 млрд долларов при растущих убытках, которые могут превысить 5 млрд долларов. Целью компании на следующий год может стать рост выручки до 11,6 млрд долларов.

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