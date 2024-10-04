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Азеркосмос: Спутниковые снимки играют важную роль в изучении воздействия метана

Азеркосмос: Спутниковые снимки играют важную роль в изучении воздействия метана Спутниковые снимки играют важную роль в изучении воздействия метана на окружающую среду в Азербайджане.
ИКТ
4 октября 2024 г. 13:59
Азеркосмос: Спутниковые снимки играют важную роль в изучении воздействия метана

Спутниковые снимки играют важную роль в изучении воздействия метана на окружающую среду в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил ведущий специалист отдела Центра геоинформационных систем Космического агентства Азербайджана ("Азеркосмос") Салех Набиев в рамках Бакинской климатической недели.

По его словам, для этих целей используются спутниковые данные из коммерческих и открытых источников.

"Это необходимо для выявления и анализа подобных воздействий. Наша команда по искусственному интеллекту работает над различными моделями искусственного интеллекта и проводит анализы. Наблюдение за Землей очень важно в борьбе с изменением климата", - отметил Набиев.

Он сказал, что используя спутниковые снимки, можно делать прогнозы на будущее.

"Наше агентство реализует ряд проектов, связанных с изменением климата. Среди них мониторинг ледников, Каспийского моря и речных бассейнов", - добавил Набиев.

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Версия на английском языке Azercosmos: Satellite images play important role in studying effects of methane gas
Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos": Metan qazının təsirini öyrənməkdə peyk görüntüləri vacib rol oynayır

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