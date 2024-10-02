Назван объем инвестиций, привлеченных азербайджанскими стартапами

17:29

За последний год азербайджанские стартапы привлекли инвестиций на 2,2 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на церемонии открытия Азербайджанского инновационного центра.

По его словам, в 2023-2024 годах более 600 команд подали заявки на 20 программ инкубации и акселерации, поддерживаемых Агентством инноваций и цифрового развития при Министерстве, создано 165 стартапов: "Поставлена ​​цель в ближайшие годы довести количество активных инновационных проектов до 500".

Замминистра отметил, что в Азербайджане расширен доступ к финансовым ресурсам для стартапов: "Исключительную роль в этой сфере сыграло создание венчурного фонда "Caucasus Ventures". Фонд до сих пор инвестировал 1,5 млн долларов США в 19 стартапов".