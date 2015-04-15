Пентагон: США не способны отражать ответные кибератаки противников

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ США, вероятно, не смогут отразить ответную кибератаку своих противников на объекты инфраструктуры в том случае, если Вашингтон решит нанести удар первым, заявил помощник министра обороны США Эштона Картера по вопросам кибербезопасности Эрик Розенбах, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

По словам Розенбаха, даже несмотря на тот факт, что США обладают возможностью нанести кибератаку против своих врагов, этого стоит избегать, так как Соединенные Штаты будут уязвимы в случае контратаки.

"Я очень обеспокоен тем, насколько мы уязвимы, и тому, что если кто-либо затем последует нашему примеру и попытается наказать США за это, они смогут отключить часть наших инфраструктурных объектов", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова Розенбаха, сказанные им во вторник на слушаниях комитета по делам вооруженных сил сената США.

"Таким образом, я считаю, что важно придерживаться осторожного подхода, где мы действуем консервативно и пытаемся избежать подобных вещей", - добавил он.

При этом он сообщил, что Пентагон объявит новую стратегию по обеспечению кибербезопасности на следующей неделе. Согласно новой программе, ведомство планирует привлекать к работе новых специалистов в области высоких технологий.