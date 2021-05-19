Panasonic создал защищенный по военному стандарту планшет за $2,5 тыс.

7-дюймовый экран поддерживает управление тачскрином в перчатках и имеет особый режим для работы в дождь

Компания Panasonic представила новый планшет Toughbook S1. Гаджет защищен от пыли и влаги по стандарту IP67 и сертифицирован по военному стандарту MIL-STD 810H для работы в экстремальных условиях.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", главными особенностями Toughbook S1 стали корпус и аккумулятор. Сменные батареи поддерживают «горячую замену» — встроенный источник питания позволяет прямо в процессе работы снимать разрядившийся основной аккумулятор, чтобы заменить его заряженным.

Версия планшета с Wi-Fi получит батарею на 3200 мА/ч, а устройство с поддержкой 4G оснастят аккумулятором на 5580 мА/ч. В качестве опции предложат дополнительные батареи.

7-дюймовый экран разрешением WXGA (1280x800 точек) поддерживает управление тачскрином в перчатках и имеет особый режим для работы в дождь. При его активации сохраняется высокий уровень отзывчивости, но дисплей не реагирует на капли.

Планшет построен на платформе Snapdragon 660 от Qualcomm. У него 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной. Причем последнюю можно расширить еще на 64 Гб за счет слота для карт памяти microSDXC.

Panasonic Toughbook S1 на рынок выйдет с операционной системой Android 10. Компания обещает обновления вплоть до Android 12, релиз которой должен состояться осенью 2021 года. Стоимость защищенного планшета составит от 2,5 тысяч долларов США.

В линейку электроники Panasonic Toughbook помимо планшетов входят защищенные ноутбуки и смартфоны.