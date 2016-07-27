Открылся новый Центр продаж и обслуживания Bakcell

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане - компания Bakcell, продолжает расширять свою сеть центров обслуживания и продаж с целью сделать услуги и продукты компании еще более доступными для абонентов.

Как сообщили Report в компании, состоялось открытие Центра продаж и обслуживания клиентов компании Bakcell в новой концепции и с новым дизайном по адресу: ул. Г.З. Тагиева 19. Новый пункт продаж и обслуживания Bakcell предлагает абонентам широкий ассортимент различных услуг. В данном центре, расположенном в самом центре города, абоненты Bakcell смогут получить информацию о продуктах и услугах, предлагаемых Bakcell, а также ознакомиться с последними новинками в области мобильных технологий и протестировать различные мобильные устройства.

"Чтобы стать ближе к нашим абонентам, сегодня мы открываем новый Центр продаж и обслуживания клиентов в самом центре г. Баку, который отличается от других тем, что при его создании был применен самый инновационный подход. Здесь все продумано для максимального удобства клиентов. Будучи инновационным оператором услуг мобильной связи, мы в обязательном порядке учитываем требования современного рынка для того, чтобы предоставить нашим абонентам возможность пользоваться нашими услугами и продуктами наиболее удобным им способом. Такой подход является неотъемлемой частью динамичного развития нашей компании", - отметил главный исполнительный директор компании Bakcell Николай Бекерс.

На данный момент Bakcell предлагает своим абонентам самое высокое качество обслуживания посредством 30 центров обслуживания клиентов, функционирующих как в столице, так и в регионах страны. Компания Bakcell продолжит расширять свою сеть центров продаж и обслуживания с целью сделать услуги компании еще более доступными для абонентов.