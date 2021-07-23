ООО "Азермарка" объединяется с ООО "Азерпочт"

ООО "Азермарка", не входящее в структуру Министерства транспорта, связи и высоких технологий, будет объединено с ООО "Азерпочт".

ООО "Азермарка", не входящее в структуру Министерства транспорта, связи и высоких технологий, будет объединено с ООО "Азерпочт".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Исходя из этого ООО "Азерпочт" будет реорганизовано в соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики и другими нормативно-правовыми актами.

Отныне "Азермарка" будет функционировать в качестве структурного подразделения "Азерпочт". Все его права и обязанности будет исполнять его правопреемник ООО "Азерпочт".

Цель - оптимизировать деятельность учреждений, входящих и не входящих в структуру министерства, повысить эффективность и обеспечить общее использование ресурсов.

Отметим, что основные направления деятельности "Азермарка": издание и выпуск в обращение государственных почтовых платежных знаков - почтовых марок, конвертов с марками, почтовых карточек. Учреждение также изготовило блоки, небольшие листы, буклеты, оттиски почтовых штемпелей и другую продукцию, являющуюся предметом коллекции филателистов, в том числе открытки и различные сувениры.

Вышеупомянутые работы отныне будут осуществлены соответствующим структурным подразделением, которое будет создано в составе ООО "Азерпочт".