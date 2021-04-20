Названы способы ускорить работу смартфона

Прежде чем заниматься серьезным ремонтом смартфона, который начал работать медленнее, следует просмотреть, что лишнее в нем есть и убрать ненужные приложения. Они, как и история браузера, занимают место, снижая тем самым скорость работы системы

"Прежде чем заниматься серьезным ремонтом смартфона, который начал работать медленнее, следует просмотреть, что лишнее в нем есть и убрать ненужные приложения. Они, как и история браузера, занимают место, снижая тем самым скорость работы системы".

Как передает Report, об этом агентству агентству "Прайм" рассказал эксперт в области информатики Александр Тимофеев.

По его словам, это могут быть файлы в загрузках или в кэше.

"Новые или частые обновления приложений и самой ОС телефона не всегда подходят к конкретным версиям смартфонов, делая их систему более тяжёлой", - указал эксперт.

Тимофеев напомнил, что разработчики ПО ориентируются на топовые модели, а остальные становятся еще более медленными, особенно по мере выхода новинок. Некоторые приложения после однократного запуска могут работать в фоновом режиме, что также замедляет работу устройства.