О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названы способы ускорить работу смартфона

Названы способы ускорить работу смартфона Прежде чем заниматься серьезным ремонтом смартфона, который начал работать медленнее, следует просмотреть, что лишнее в нем есть и убрать ненужные приложения. Они, как и история браузера, занимают место, снижая тем самым скорость работы системы
ИКТ
20 апреля 2021 г. 03:52
Названы способы ускорить работу смартфона

"Прежде чем заниматься серьезным ремонтом смартфона, который начал работать медленнее, следует просмотреть, что лишнее в нем есть и убрать ненужные приложения. Они, как и история браузера, занимают место, снижая тем самым скорость работы системы".

Как передает Report, об этом агентству агентству "Прайм" рассказал эксперт в области информатики Александр Тимофеев.

По его словам, это могут быть файлы в загрузках или в кэше.

"Новые или частые обновления приложений и самой ОС телефона не всегда подходят к конкретным версиям смартфонов, делая их систему более тяжёлой", - указал эксперт.

Тимофеев напомнил, что разработчики ПО ориентируются на топовые модели, а остальные становятся еще более медленными, особенно по мере выхода новинок. Некоторые приложения после однократного запуска могут работать в фоновом режиме, что также замедляет работу устройства.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Facebook запустит аналог Clubhouse
Facebook запустит аналог Clubhouse
20 апреля 2021 г. 00:08
Раскрыт способ ускорить загрузку файлов через браузер
Раскрыт способ ускорить загрузку файлов через браузер
19 апреля 2021 г. 22:28
Назначен новый президент Azercell Telekom
Назначен новый президент Azercell Telekom
19 апреля 2021 г. 20:36
В смартфонах скоро появятся шпионские селфи-камеры
В смартфонах скоро появятся "шпионские" селфи-камеры
19 апреля 2021 г. 17:55
Вертолет Ingenuity совершил свой первый полет на Марсе
Вертолет Ingenuity совершил свой первый полет на Марсе
19 апреля 2021 г. 15:44
Разработчики Apple создают iPhone без кнопок
Разработчики Apple создают iPhone без кнопок
19 апреля 2021 г. 14:13
Умер один из основателей Adobe
Умер один из основателей Adobe
18 апреля 2021 г. 08:40
SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
17 апреля 2021 г. 01:46
Специалисты предупредили об угрозе слежки через WhatsApp
Специалисты предупредили об угрозе слежки через WhatsApp
17 апреля 2021 г. 00:41
Цифровой юань впервые был использован для покупки билета на самолет в Китае
Цифровой юань впервые был использован для покупки билета на самолет в Китае
16 апреля 2021 г. 10:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi