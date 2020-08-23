Названы ожидаемые цены на iPhone 12

Аналитик и инсайдер, скрывающийся под ником Komiya в твиттере, опубликовал схематичное изображение линейки iPhone 12 с вероятными ценами всех версий.

Аналитик и инсайдер, скрывающийся под ником Komiya в твиттере, опубликовал схематичное изображение линейки iPhone 12 с вероятными ценами всех версий.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, аккаунт Komiya полон утечек и инсайдов о различных гаджетах, главным образом Apple, что позволяет предположить, что у пользователя есть свои информаторы в компании.

По данным блогера, линейка iPhone будет состоять из версий 12, 12 Pro, 12 Max и 12 Pro Max. У первых двух будут сдвоенные камеры, у 12 Max и 12 Pro Max — тройные.

Кроме того, у двух старших моделей будут версии с памятью по 128, 256 и 512 гигабайт, в то время как покупателям 12 и 12 Pro будут доступны только версии по 128 и 256 гигабайт.

Как утверждает инсайдер, цены на iPhone 12 стартуют с 700 долларов США — столько попросят за гаджет с памятью 128 гигабайт. За версию в 256 гигабайт придется выложить уже 800 долларов США. Модель 12 Max будет стоить 800 и 900 долларов США соответственно, 12 Pro – 1000 и 1100. За топовую версию в 512 гигабайт с покупателей возьмут 1300 долларов США. А флагман 12 Pro Max обойдется в 1100, 1200 и 1400 долларов США за версию с памятью в 128, 256 и 512 гигабайт соответственно.