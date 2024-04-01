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Названы лидеры мирового экспорта микрочипов

Названы лидеры мирового экспорта микрочипов Лидерами мирового экспорта микрочипов в 2023 году стали Гонконг, Тайвань, Сингапур, Китай и Южная Корея.
ИКТ
1 апреля 2024 г. 09:22
Названы лидеры мирового экспорта микрочипов

Лидерами мирового экспорта микрочипов в 2023 году стали Гонконг, Тайвань, Сингапур, Китай и Южная Корея.

Как передает Report, об этом говорится в отчете платформы ООН Comtrade.

За 2023 год главным экспортером микросхем стал Гонконг, который поставил их за год на 193,5 млрд доллара. Он остается мировым лидером в экспорте чипов уже десять лет. В пятерку лидеров вошли Тайвань, который экспортировал товаров на 166,6 млрд доллара, Сингапур (137,9 млрд доллара), Китай (136,3 млрд доллара) и Южная Корея (86,1 млрд доллара). В импорте микрочипов лидером стал Китай, который купил их за год на 350,1 млрд доллара.

По имеющимся данным, Россия за 2023 год экспортировала микрочипов более чем на 14,5 млн доллара и заняла по объемам продаж 56-е место в мире. Российский импорт при этом составил более чем 437,5 млн доллара, что поставило ее на 42-е место в мире.

До этого американская Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) сообщала, что мировые продажи полупроводников по итогам 2023 года сократились на 8,2% по сравнению с рекордным 2022 годом и составили 526,8 млрд доллара.

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