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Названы функции смартфона, о которых никто не подозревал

Названы функции смартфона, о которых никто не подозревал Используя смартфон постоянно, мы нередко упускаем из вида функции, которые могли бы упростить нашу повседневную жизнь. Многие люди о них даже не догадываются.
ИКТ
10 июля 2021 г. 05:17
Названы функции смартфона, о которых никто не подозревал

Используя смартфон постоянно, мы нередко упускаем из вида функции, которые могли бы упростить нашу повседневную жизнь. Многие люди о них даже не догадываются.

Как передает Report, об этом рассказал агентству "Прайм" директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.

Прежде всего, это возможность создания ссылок для контактов и приложений. "Мало кто знает, что часто используемые вами контакты можно легко вытащить на рабочий стол смартфона, чтобы звонить одним кликом. То же самое можно проделывать и с другими полезными настройками телефона - вроде режима инкогнито", - привел пример специалист.

Можно также ускорить работу анимации смартфона, чтобы использовать приложения быстрее и перенести меню на экран, если вам неудобно одной рукой регулировать параметры на устройстве с большой диагональю.

Если вы хотите дать кому-то телефон, но не готовы делиться личными данными, включите гостевой режим - для этого также есть секретная возможность, отметил Косарев.

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