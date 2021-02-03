Назван самый мощный смартфон начала 2021 года

Популярный бенчмарк для смартфонов AnTuTu опубликовал рейтинг производительности актуальных моделей на январь 2021 года

Популярный бенчмарк для смартфонов AnTuTu опубликовал рейтинг производительности актуальных моделей на январь 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, список возглавил новый лидер.

Первое место в январском рейтинге AnTuTu занимает iQOO 7 с 728 784 баллами, который "подвинул" на вторую строчку лидера прошлого месяца Xiaomi Mi 11. Обе модели работают на новой платформе Qualcomm Snapdragon 888.

Третье и четвертое место по производительности среди Android-смартфонов занимают Huawei Mate 40 Pro+ и Mate 40 Pro, которые основаны на чипе Kirin 9000. На пятом месте — прошлогодний Oppo Reno5 Pro+, работающий на платформе Snapdragon 865.

Интересно, что среди среднебюджетных смартфонов первую строчку занял Xiaomi Redmi 10X 5G (401 389 баллов), за производительность которого отвечает процессор MTK Dimensity 820.