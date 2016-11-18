Назначен новый директор Бакинской телефонной связи

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Назначен новый директор Производственного объединения "Бакинская телефонная связь". Соответствующим приказом министра связи и высоких технологий Рамина Гулузаде на эту должность назначен Ровшан Алиев.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства связи и высоких технологий.

Отметим, что Ровшан Алиев 5 февраля этого года назначен на должность заместителя директора ПО и временно исполнял обязанности директора объединения.