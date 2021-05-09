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NASA обвинил Китай в несоблюдении стандартов в отношении космического мусора

NASA обвинил Китай в несоблюдении стандартов в отношении космического мусора Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в связи с ситуацией вокруг китайской ракеты-носителя Long March-5B ("Чанчжэн-5Б", CZ-5B) выступил с утверждением
ИКТ
9 мая 2021 г. 20:29
NASA обвинил Китай в несоблюдении стандартов в отношении космического мусора
Билл Нельсон

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в связи с ситуацией вокруг китайской ракеты-носителя Long March-5B ("Чанчжэн-5Б", CZ-5B) выступил с утверждением, что Китай не соответствует стандартам в отношении космического мусора.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявление Нельсона распространила пресс-служба NASA.

"Космические державы должны минимизировать риски для людей и собственности на Земле от повторного вхождения космических объектов и гарантировать прозрачность данных операций, - отмечается в тексте. - Очевидно, что Китай не соответствует ответственным стандартам касательно их космического мусора. Очень важно, чтобы Китай, все космические державы и коммерческие организации действовали в космосе ответственно и транспарентно для обеспечения безопасности, стабильности и долгосрочной устойчивости космической деятельности".

Отработавшая ступень ракеты-носителя Long March-5B, которая вывела на орбиту модуль китайской станции, в воскресенье вошла в атмосферу Земли над Индийским океаном, большая часть обломков сгорела. 29 апреля Китайское национальное космическое управление при помощи носителя "Чанчжэн-5Б" вывело на орбиту главный модуль космической станции страны. Запуск был объявлен успешным.

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