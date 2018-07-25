Nar представил выгодный пакет для отправляющихся в путешествие

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Nar представил выгодное предложение для абонентов, отправляющихся в путешествие во время летнего сезона, передает Report.

Отныне, абоненты Nar в роуминге могут воспользоваться интернет пакетами "Отпуск", которые предлагаются по отличной цене. Для этого, нужно всего лишь заказать один из пакетов "Отпуск" отправляясь в поездку.

Принимая во внимание пожелания абонентов, Nar интернет пакеты в роуминге по ценам от 2 AZN. Чтобы активировать пакет 200 Мб достаточно набрать код *777#102#YES, тогда как для активирования пакета 600 Мб нужно набрать *777#105#YES. Использовать данные интернет пакеты можно в таких странах как Россия, Грузия, Турция, Украина и др.

Чтобы проверить баланс используемого пакета достаточно набрать *777#20#YES. Срок использования пакетов "Отпуск" составляет 15 дней. Подробную информацию об интернет пакетах "Отпуск" можно получить на сайте nar.az или отправив СМС с текстом "Tetil" на номер 777.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны. По результатам сравнительных тестов, проведенных независимой международной компанией P3 Communications во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи.