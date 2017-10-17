Nar представил мобильное приложение TaxFree

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Nar представил мобильное приложение для упрощения процесса возврата налога на дополнительную стоимость (НДС) Nar TaxFree, созданное на базе онлайн-сервиса по возврату НДС TaxFree4U.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Nar.

Благодаря этой новинке, абоненты Nar получат возможность вернуть до 19% от суммы, потраченной на покупки за пределами страны. Услуга Nar TaxFree позволяет вернуть НДС за покупки, сделанные в таких странах, как Германия, Франция, Италия, Испания, Финляндия и Великобритания. В то же время, пользователи смогут выехать со своими покупками из любой страны-члена Европейского союза, получив соответствующую печать таможенного офицера на форме TaxFree.

Благодаря приложению Nar TaxFree, абоненты Nar смогут значительно экономить свое время в поездках. Больше нет необходимости стоять в очередях и заполнять какие-либо дополнительные декларации. Более того, услуга обеспечивает самый высокий процент возврата НДС в максимально короткие сроки. Однако самым большим преимуществом приложения Nar TaxFree является возможность возврата суммы налога на дополнительную стоимость не только за покупки, совершенные в партнерских магазинах, но и покупки совершенные во всех других торговых объектах, являющихся плательщиками НДС.

Для того чтобы пользоваться приложением необходимо отправить SMS на короткий номер 6592 и получить ссылку для загрузки.

Приложение доступно на азербайджанском, английском и русском языках. Услугой могут пользоваться все абоненты Nar, не являющиеся гражданами стран Европейского союза. Более подробную информацию о приложении Nar TaxFree, можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6 000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2 млн абонентам.