Nar показал 100%-й результат по ответам на запросы клиентов в социальных сетях

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Будучи первым и единственным мобильным оператором, предоставляющим самый широкий спектр услуг по обслуживанию абонентов в социальных сетях, Nar добился самых высоких результатов в этой сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на оператора, Nar показал наилучшие результаты среди всех мобильных операторов на рынке по времени обработки запросов, поступивших через социальные медиа. Данными услугами можно пользоваться как посредством личного кабинета на сайте nar.az, так и посредством Facebook, Twitter, Instagram и других социальных сетей.

Согласно результатам первого полугодия 2017 года, команда, ответственная за социальные медиа, ответила на 100% абонентских запросов, поступивших через социальные сети. Более того, 99% обращений, поступивших к оператору за этот период, были удовлетворены в течение часа, тогда как время, требуемое для успешного ответа на запрос, в среднем составляло всего 13 минут. По информации Customer Journey Map (карта поведения клиента), 85% обращений, поступивших для рассмотрения группой по социальным медиа оператора Nar, были успешно разрешены после не более чем 2 сообщений.

Такой высокий показатель стал возможен благодаря применению инновационных решений, а также повышению клиентских услуг, оказываемых абонентам Nar. Абоненты имеют возможность пользоваться высококачественным клиентским обслуживанием, используя любой удобный для них способ: позвонив в Центр телефонного обслуживания, используя "личный кабинет" на сайте оператора или социальные сети, а также по SMS и электронной почте.

Более подробную информацию о службе по работе с клиентами оператора Nar можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 99% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги 2,3 миллионам абонентов.