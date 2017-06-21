На территории садов Хагани и Сабира установлен бесплатный wi-fi

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ По инициативе министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) зона охвата проекта "общественный интернет", реализуемого компанией Baktelecom, еще больше расширилась.

Как сообщили Report в МТСВТ, жители Баку могут воспользоваться бесплатным интернетом на территории садов Хагани и Сабира.

С учетом потока туристов в столицу в связи с предстоящими соревнованиями Гран-при "Формулы-1", в рамках проекта проведены интенсивные работы.

Количество пользователей бесплатной сетью wi-fi превысило 250 тыс. человек.

В скором времени зона бесплатного интернета охватит парки Гусейна Джавида и Деде-Горгуда, Зимний парк, Сад офицеров.