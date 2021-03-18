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Министр транспорта Азербайджана назначил нового советника

Министр транспорта Азербайджана назначил нового советника Новый советник будет выполнять функции по эффективной коммуникации со СМИ и связям с общественностью
ИКТ
18 марта 2021 г. 11:51
Министр транспорта Азербайджана назначил нового советника
Байрамов Рашад

Министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев назначил нового советника по PR.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

Советник Байрамов Рашад Байрам оглу будет выполнять функции по эффективной коммуникации со СМИ и связям с общественностью.

Рашад Байрамов родился в 1979 году. Он окончил Азербайджанский университет языков по специальности английский язык. В 2004 году получил степень магистра в области коммуникаций и медиа технологий в Рочестерском технологическом институте (США). Трудовую деятельность начал в 2001 году помощником по связям с СМИ и политическим вопросам в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). С 2004 года работал в компании BP на различных должностях.

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev özünə PR üzrə müşavir təyin edib

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