Министерство связи и высоких технологий распространило официальную информацию в связи с пожаром в "Delta-Telekom"

"Во время происшествия перебоев в деятельности по транзитному маршруту страны не возникло"

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Пресс-служба министерства связи и высоких технологий Азербайджана распространила официальную информацию по поводу пожара, произошедшего в Дата-центре ООО "Delta-Telekom".

Как сообщает Report, в информации говорится, что 16 ноября 2015 года в 16:00 в одном из основных кабелей национального оператора Дата-центра ООО "Delta-Telekom", обеспечивающего связь Азербайджанской Республики с глобальной интернет-сетью, наблюдалось задымление: "Сразу же были приняты неотложные меры для ликвидации дыма, на место прибыли сотрудники пожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям. Возникший от плавления кабелей дым частично вывел из строя оборудование. В связи с этим общая работа системы была приостановлена, что привело к прекращению интернета в стране.

Во время происшествия перебоев в деятельности по транзитному маршруту страны не возникло и были обеспечены нормальные услуги. Кроме того, у других операторов была интернет-связь по альтернативным каналам и этими возможностями воспользовались для организации связи".