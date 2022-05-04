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Министерство экономики приобретает лицензию на деятельность AVİS

Министерство экономики приобретает лицензию на деятельность AVİS ООО “Tikinti-Təchizat Birliyi” Министерства экономики завершило открытый тендер на закупку "Лицензии, обеспечивающей деятельность Автоматизированной налоговой информационной системы (AVİS), SSL-сертификата и доменного имени, оказание услуг поддержки".
ИКТ
4 мая 2022 г. 16:14
Министерство экономики приобретает лицензию на деятельность AVİS

ООО “Tikinti-Təchizat Birliyi” Министерства экономики завершило открытый тендер на закупку "Лицензии, обеспечивающей деятельность Автоматизированной налоговой информационной системы (AVİS), SSL-сертификата и доменного имени, оказание услуг поддержки".

Как передает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем тендера стало ООО "Cybernet".

Компании-победителю будут выплачены 6 млн 840,1 тыс. манатов.

Автоматизированная налоговая информационная система была разработана в соответствии "Госпрограммой по развитию связи и информационных технологий в Азербайджанской Республике в 2005-2008 годах" (Электронный Азербайджан). К ее внедрению приступили в 2006 году. Систему AVİS создал "Cybernet" .

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Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat Nazirliyi AVİS-in fəaliyyətini təmin edən lisenziya alır

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