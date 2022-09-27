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Meta обвинила Россию в создании сети дезинформации в Facebook

Meta обвинила Россию в создании сети дезинформации в Facebook Корпорация Meta обвинила Россию в создании сети дезинформации в Facebook, добавив, что остановила ее.
ИКТ
27 сентября 2022 г. 22:53
Meta обвинила Россию в создании сети дезинформации в Facebook

Корпорация Meta обвинила Россию в создании сети дезинформации в Facebook, добавив, что остановила ее.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

Meta утверждает, что для имитации новостных ресурсов, включая британскую газету The Guardian и немецкий журнал Der Spiegel, было создано более 60 сайтов. Более 1 600 фейковых учетных записей в Facebook использовались для публикации ссылок на недостоверные сведения и источники. Meta заявила, что данная сеть была создана в России.

В качестве аргумента руководство Meta приводит информацию, что среди этих учетных записей были ссылки на российские внешнеполитические ведомства.

"Несколько раз содержание операции (по дезинформации) дополнялось официальными страницами посольств России в Европе и Азии в Facebook", - заявил руководитель специального подразделения Facebook, отвечающего за противодействие распространению глобальных угроз Дэвид Агранович.

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