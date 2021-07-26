Компьютерам Apple Mac достанется популярная функция iPhone

В Apple намерены дать компьютерам Mac функцию распознавания лица.
Как передает Report, об этом сообщает
Технологический гигант собирается внедрить датчик Face ID, ставший основным методом биометрической верификации пользователя, в свои компьютеры - коснется это не только ноутбуков, но и моноблоков.
Более того, в Apple планируют использовать Face ID нового поколения и в других своих продуктах: недорогом iPhone SE и планшетах iPad. Таким образом, Купертино полностью откажется от сканера отпечатков пальцев Touch ID.