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Компьютерам Apple Mac достанется популярная функция iPhone

Компьютерам Apple Mac достанется популярная функция iPhone В Apple намерены дать компьютерам Mac функцию распознавания лица.
ИКТ
26 июля 2021 г. 21:35
Компьютерам Apple Mac достанется популярная функция iPhone

В Apple намерены дать компьютерам Mac функцию распознавания лица.

Как передает Report, об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на авторитетного инсайдера Марка Гурмана.

Технологический гигант собирается внедрить датчик Face ID, ставший основным методом биометрической верификации пользователя, в свои компьютеры - коснется это не только ноутбуков, но и моноблоков.

Более того, в Apple планируют использовать Face ID нового поколения и в других своих продуктах: недорогом iPhone SE и планшетах iPad. Таким образом, Купертино полностью откажется от сканера отпечатков пальцев Touch ID.

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