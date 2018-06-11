Компания Bakcell поддержала организованные посольством Великобритании мероприятия

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell оказала поддержку в проведении двух важных мероприятий, традиционно организуемых каждый год посольством Великобритании в Азербайджане.

В рамках долгосрочного сотрудничества с посольством Великобритании, Bakcell стала спонсором приема, организованного посольствами Великобритании и Соединенных Штатов Америки по случаю 25-й юбилейной Международной выставки "Нефть и газ Каспия".

7 июня в Баку в посольстве Соединенного Королевства при поддержке Bakcell состоялся торжественный прием по случаю дня рождения королевы Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II. Мероприятие прошло с участием официальных лиц Азербайджанской Республики и Великобритании, а также представителей местных и международных компаний и организаций.

Компания Bakcell и посольство Великобритании в Азербайджане имеют многолетнюю историю сотрудничества, которое включает в себя спонсирование различных мероприятий посольства, а также осуществление различных проектов корпоративной социальной направленности, вместе с British Council.

Bakcell уже более 20 лет успешно работает на азербайджанском рынке и на данный момент обслуживает более 1800 корпоративных клиентов, представляющих самые разные сферы деятельности. Являясь крупнейшим поставщиком корпоративных телекоммуникационных услуг во многих секторах экономики, включая нефтяной, компания предоставляет телекоммуникационные решения самого высокого качества для местных и международных нефтегазовых компаний, работающих в Азербайджане.