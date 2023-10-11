Комиссар ЕС и Маск вступили в перепалку после утверждения о "дезинформации" в Х

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что принадлежащая Илону Маску соцсеть X (ранее Twitter) распространяет "незаконный контент и дезинформацию" на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Миллиардеру такие обвинения н

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что принадлежащая Илону Маску соцсеть X (ранее Twitter) распространяет "незаконный контент и дезинформацию" на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Миллиардеру такие обвинения не понравились, и он тут же попросил предоставить примеры.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters , Бретон призвал Маска принять соответствующие превентивные меры против онлайн-контента в соответствии с новыми правилами ЕС.

Комиссар выразил подозрения, что упомянутая социальная сеть используется для распространения "незаконного контента и дезинформации" в ЕС.

"Поэтому я призываю вас обеспечить эффективность ваших систем и проинформировать мою команду о принятых антикризисных мерах", — заявил Бретон в письме, адресованном Маску, который оказался в распоряжении Reuters.

Политик не уточнил, в чем заключалась дезинформация.

Маск же в ответ заявил, что политика, проводимая соцсетью, является открытой и прозрачной.

"Пожалуйста, перечислите нарушения, на которые вы ссылаетесь в X, чтобы общественность могла их увидеть", - написал он в упомянутой соцсети.

Агентство напомнило, что правила онлайн-контента, известные как "Акт о цифровых услугах", требуют, чтобы X и другие крупные онлайн-платформы удаляли незаконный контент и принимали меры для устранения рисков общественной безопасности и гражданского дискурса.