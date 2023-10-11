О нас

Комиссар ЕС и Маск вступили в перепалку после утверждения о "дезинформации" в Х

Комиссар ЕС и Маск вступили в перепалку после утверждения о "дезинформации" в Х Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что принадлежащая Илону Маску соцсеть X (ранее Twitter) распространяет "незаконный контент и дезинформацию" на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Миллиардеру такие обвинения н
ИКТ
11 октября 2023 г. 05:08
Комиссар ЕС и Маск вступили в перепалку после утверждения о дезинформации в Х

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что принадлежащая Илону Маску соцсеть X (ранее Twitter) распространяет "незаконный контент и дезинформацию" на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Миллиардеру такие обвинения не понравились, и он тут же попросил предоставить примеры.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, Бретон призвал Маска принять соответствующие превентивные меры против онлайн-контента в соответствии с новыми правилами ЕС.

Комиссар выразил подозрения, что упомянутая социальная сеть используется для распространения "незаконного контента и дезинформации" в ЕС.

"Поэтому я призываю вас обеспечить эффективность ваших систем и проинформировать мою команду о принятых антикризисных мерах", — заявил Бретон в письме, адресованном Маску, который оказался в распоряжении Reuters.

Политик не уточнил, в чем заключалась дезинформация.

Маск же в ответ заявил, что политика, проводимая соцсетью, является открытой и прозрачной.

"Пожалуйста, перечислите нарушения, на которые вы ссылаетесь в X, чтобы общественность могла их увидеть", - написал он в упомянутой соцсети.

Агентство напомнило, что правила онлайн-контента, известные как "Акт о цифровых услугах", требуют, чтобы X и другие крупные онлайн-платформы удаляли незаконный контент и принимали меры для устранения рисков общественной безопасности и гражданского дискурса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ HƏMAS-ın İsrailə hücumundan sonra “X”də dezinformasiyanın yayılmasından narahatdır

Самое читаемое

Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
6 октября 2023 г. 21:01
В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
7 октября 2023 г. 15:59
В Токио автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 8 человек
В Токио автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 8 человек
7 октября 2023 г. 18:12
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
7 октября 2023 г. 23:35
В Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
ФотоВ Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
8 октября 2023 г. 23:24
Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
10 октября 2023 г. 19:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
4 октября 2023 г. 09:34
В Армении суд продлил арест бывшего генерал-майора на два месяца
В Армении суд продлил арест бывшего генерал-майора на два месяца
4 октября 2023 г. 18:02
Таир Миркишили: В комитет ММ поступило 60 предложений по Кодексу конкуренции
Таир Миркишили: В комитет ММ поступило 60 предложений по Кодексу конкуренции
5 октября 2023 г. 11:46
В Абшероне рабочий сломал позвоночник, упав с высоты
В Абшероне рабочий сломал позвоночник, упав с высоты
6 октября 2023 г. 03:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi