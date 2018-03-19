Колесо фортуны Новруз от Nar в социальных сетях

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Nar дал старт очередной кампании по случаю Новруз байрамы. Так, участники кампании, проводимой на странице оператора в Facebook, должны будут прикрепить скриншот бонуса, который выпадет им из колеса, к комментариям под соответствующим постом. Пользователи Nar получат выпавшие им бонусы после праздников.

В рамках кампании абоненты смогут выиграть нижеперечисленные бонусы: 50 Мб интернет-трафика, 50 минут разговора внутри сети, 50 SMS внутри сети. Нужно отметить, что каждый абонент сможет получить бонус только один раз, и это будет тот самый бонус, которым он поделится в комментариях. Бонусы будут предоставляться начиная с 27 марта, и срок их использования составляет 30 дней. Дополнительную информацию о кампании можно получить на страницах Nar в социальных сетях.

Подробную информацию о тарифах и кампаниях оператора можно получить на странице nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставившим абонентам широкий охват сети четвертого поколения (4G).