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Кибератаки на госучреждения Азербайджана снизились на 21%

Кибератаки на госучреждения Азербайджана снизились на 21% Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 252 индикатора кибератак (IOC) на государственные учреждения в январе-марте этого года.
ИКТ
11 апреля 2024 г. 13:56
Кибератаки на госучреждения Азербайджана снизились на 21%

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 252 индикатора кибератак (IOC) на государственные учреждения в январе-марте этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госслужбы, это на 21% меньше показателя годичной давности.

143 киберугрозы предотвращены на основании внутреннего расследования, а 109 - на основе расследования инцидентов, по которым поступили обращения из госорганов.

За отчетный период в сети AzStateNet заблокировано 259 925 млн вредоносных ссылок, 1 230 900 вредоносных электронных документов блокированы центральной антивирусной системой, установленной на компьютерах конечных пользователей, и 56 792 - системой защиты Sandbox.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət qurumlarına kibertəhdidlər 21 % azalıb

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