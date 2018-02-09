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    Инвестиции КНР в инфраструктуру новейших телекоммуникаций за пять лет превысили $316 млрд

    Отмечается, что число пользователей интернета в стране достигло более 770 млн человек

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Китайское правительство совместно с национальным бизнесом за 2013-2017 годы инвестировало в объекты новейшей инфраструктуры в сфере телекоммуникаций страны 2 трлн юаней (более $316 млрд).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян.

    "За последние пять лет инвестиции КНР в новейшую инфраструктуру телекоммуникационных технологий превысили 2 трлн юаней ($316,5 млрд), <...> а число пользователей интернета в нашей стране к настоящему моменту составляет более 770 млн человек", - подчеркнул он.

    По словам вице-премьера, Китай готов приступить к обмену опытом в этом направлении с другими государствами мира. 

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