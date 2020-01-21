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Huawei нашла замену картам Google

Huawei нашла замену картам Google

Huawei договорилась с нидерландской компанией TomTom об использовании картографических данных. С помощью TomTom китайская корпорация заменит сервис Google Maps в своих смартфонах, передает Report со ссылкой на  Reuters.

Представитель TomTom заявил, что сделка была закрыта несколько дней назад, однако стороны не спешили обнародовать этот факт. Huawei получила право использовать картографические данные TomTom в своих смартфонах — в частности, для навигационных и прочих приложений, объединенных системой Android. Стоимость сделки не раскрывается.

По информации агентства, Huawei также получила право использовать данные нового партнера под собственным брендом. Издание Android Authority считает, что это дает китайской корпорации право запустить свой сервис Huawei Maps, который будет базироваться на картах нидерландской компании.

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