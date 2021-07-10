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Грузовой корабль компании SpaceX приводнился у берегов Флориды

Грузовой корабль компании SpaceX приводнился у берегов Флориды Грузовой корабль Dragon компании SpaceX приводнился в пятницу вечером в Атлантическом океане недалеко от побережья штата Флорида.
ИКТ
10 июля 2021 г. 08:35
Грузовой корабль компании SpaceX приводнился у берегов Флориды

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX приводнился в Атлантическом океане недалеко от побережья американского штата Флорида.

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter SpaceX.

"Приводнение Dragon подтверждено, - отмечается в записи. - Завершена 22-я миссия SpaceX по поставке грузов на Международную космическую станцию (МКС)".

Dragon спустя более месяца пребывания на орбите в четверг отстыковался от МКС. Ранее возвращение аппарата дважды переносилось из-за тропического шторма "Эльза" в районе ожидаемого места приводнения. Корабль доставил на Землю 2,4 тонны грузов со станции, в том числе результаты исследований.

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