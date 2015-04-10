​Граждане Азербайджана смогут посещать зарубежные страны, пользуясь новыми удостоверениями личности

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Граждане нашей республики смогут посещать зарубежные страны, пользуясь новыми удостоверениями личности, подготовленными в Азербайджане. Новое удостоверение личности соответствует требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Как сообщает Report, об этом сказал старший сотрудник Информационно-вычислительного центра министерства связи и высоких технологий Надир Расулов.

По его словам, при подготовке новых удостоверений были учтены рекомендации ICAO.

"Если между государствами будут соответствующие соглашения, то, пользуясь этими удостоверениями личности, можно будет совершать зарубежные поездки в эти страны", - сказал Н.Расулов.

Он также отметил, что в настоящее время в министерствах внутренних дел, юстиции, здравоохранения, связи и высоких технологий, а также в Государственном комитете по имущественным вопросам, в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу, Миграционной службе ведутся интенсивные работы по замене удостоверений личности граждан.

Кроме того, рабочая группа ведет обсуждения о том, какую информацию необходимо вносить в удостоверение личности гражданина.