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Google оштрафовали в Италии за злоупотребление доминирующим положением

Google оштрафовали в Италии за злоупотребление доминирующим положением Антимонопольное ведомство оштрафовало более чем на 100 млн евро компании Alphabet Inc., Google LLC и Google Italy S.r.l.
ИКТ
13 мая 2021 г. 12:54

Управление по охране конкуренции и рынка Италии оштрафовало американскую компанию Google более чем на 100 млн евро за злоупотребление доминирующим положением.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в четверг в пресс-релизе антимонопольного управления.

"Антимонопольное ведомство оштрафовало более чем на 100 млн евро (102 084 433,91) компании Alphabet Inc., Google LLC и Google Italy S.r.l. за нарушение статьи 102 Договора о функционировании Европейского союза", - говорится в заявлении. Как сообщил регулятор, штраф связан с отказом интернет-гиганта разместить в своем цифровом магазине Google Play стороннее приложение для поиска зарядных станций для электромобилей.

"Благодаря операционной системе Android и магазину Google Play компания Google занимает доминирующее положение, которое позволяет ей контролировать доступ разработчиков приложений к конечным пользователям. Следует напомнить, что в Италии около 75% смартфонов работают на Android", - отмечается в документе.

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