Главный дизайнер Apple уходит в отставку

Директор по дизайну Apple Джонатан Айв до конца этого года покинет свой пост. Он намерен создать собственную независимую дизайнерскую компанию, в числе клиентов которой будет Apple.

Как передает Report со ссылкой на Коммерсант, об этом говорится в пресс-релизе компании. Apple уточняет, что продолжит тесное сотрудничество с Дж. Айвом "по целому ряду проектов".

Джонатан Айв проработал в Apple более 30 лет, c 1991 года. Под его началом вышли все знаковые продукты Apple — iMac, MacBook, iPod, iPhone и iPad. В 2015 году он получил новую специально созданную для него должность директора по дизайну. В декабре 2017-го он вернулся на пост старшего вице-президента компании Apple по дизайну.