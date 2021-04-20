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Facebook запустит аналог Clubhouse

Facebook запустит аналог Clubhouse Сервис подкастов, аудиочат с приглашенными спикерами и другие аудиофункции в ближайшее время появятся в Facebook
ИКТ
20 апреля 2021 г. 00:08
Facebook запустит аналог Clubhouse

Сервис подкастов, аудиочат с приглашенными спикерами и другие аудиофункции в ближайшее время появятся в Facebook.

Как передает Report, об этом сообщила администрация соцсети.

Подкасты станут доступны в мобильном приложении соцсети. "Раньше вам приходилось выходить из Facebook, чтобы послушать эпизоды подкастов. В течение ближайших нескольких месяцев у вас появится возможность слушать подкасты прямо в приложении Facebook - во время его использования или в фоновом режиме", - говорится в сообщении.

Кроме того, в социальной сети к началу лета появится аудиочат Live Audio Rooms, где группы пользователей смогут общаться друг с другом в специальных "комнатах". Сервис напоминает приложение Clubhouse: точно так же "хозяевами" ряда "комнат" станут знаменитости, которые будут "проводить дискуссии с другими публичными фигурами, экспертами и поклонниками". Слушатели и участники обсуждения смогут делать пожертвования своим кумирам, а со временем в Live Audio Rooms появится возможность создавать платные "комнаты". Сервис будет запущен не только в самой соцсети, но и в приложении Facebook Messenger.

Еще один новый формат, который анонсировала Facebook, называется Soundbites. С его помощью пользователи смогут делиться с друзьями и подписчиками короткими аудиосообщениями на своей странице. Тестирование опции начнется в ближайшие месяцы.

"Мы также планируем добавить субтитры ко всем этим функциям, чтобы сделать их доступными для всех", - добавило руководство Facebook.

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