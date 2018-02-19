Facebook ужесточит контроль за рекламой

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Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Социальная сеть Facebook введёт дополнительные тесты для покупателей рекламных объявлений из-за опасений «российского вмешательства» в предстоящие выборы в конгресс США в 2018 году.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Компания будет рассылать по почте специальные открытки с кодом для того, чтобы покупатель подтвердил, что проживает в США. Затем получателям придётся ввести специальный код и продолжить покупку рекламного объявления.

Отмечается, что дополнительную проверку введут во время промежуточных выборов, в ноябре 2018 года.