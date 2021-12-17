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Facebook удалил аккаунты ряда компаний, следивших за пользователями

Facebook удалил аккаунты ряда компаний, следивших за пользователями Соцсеть Facebook удалила аккаунты 7 компаний, следивших за деньги примерно за 50 тысячами пользователей.
ИКТ
17 декабря 2021 г. 06:29
Facebook удалил аккаунты ряда компаний, следивших за пользователями

Соцсеть Facebook удалила аккаунты 7 компаний, следивших за деньги примерно за 50 тысячами пользователей.

Как передает Report, об этом сообщила материнская компания соцсети - Meta.

"Эти компании избирали своей целью людей в 100 странах от имени своих клиентов. Данные провайдеры базируются в Китае, Израиле, Индии и Северной Македонии", - отмечает Meta.

Соцсеть проинформировала примерно 50 тысяч человек, которые могли подвергнуться слежке.

Компания уточняет, что в последнее время основное общественное внимание сосредоточено на израильской фирме NSO, следившей за деньги за пользователями соцсетей. "Но NSO - это лишь одна деталь намного более широкой глобальной индустрии кибернаемников", - заявляет Meta.

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